Китай закликав сенатора США Ріка Скотта надати докази, що підтверджують його звинувачення в тому, що Пекін намагається уповільнити або саботувати розробку вакцини проти COVID-19 західними країнами.

Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.

“Оскільки цей законодавець сказав, що у нього є докази того, що Китай намагається саботувати західні країни в розробці вакцин, будь ласка, дозвольте йому надати суду докази. Не потрібно соромитися”, – заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чунін.

Скотт відмовився повідомити подробиці доказів, коли про них запитали під час інтерв’ю в неділю, але сказав, що вони були отримані від розвідки.