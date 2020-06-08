Про це йдеться в матеріалі міжнародного інформаційного агентства Reuters.
“Оскільки цей законодавець сказав, що у нього є докази того, що Китай намагається саботувати західні країни в розробці вакцин, будь ласка, дозвольте йому надати суду докази. Не потрібно соромитися”, – заявила офіційний представник МЗС КНР Хуа Чунін.
Скотт відмовився повідомити подробиці доказів, коли про них запитали під час інтерв’ю в неділю, але сказав, що вони були отримані від розвідки.
- Американський сенатор від Республіканської партії Рік Скотт заявив, що у нього є докази того, що Китай намагається зупинити або саботувати розробку вакцини від COVID-19.