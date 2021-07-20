Китай представив поїзд на магнітній підвісці, який може розвивати швидкість до 600 км/год.

Про це повідомляє міжнародне інформагентство Reuters.

Зазначається, що розроблений у Китаї і вироблений у портовому місті Циндао поїзд стане найшвидшим наземним транспортним засобом у світі.

Використовуючи електромагнітну силу, поїзд на магнітній підвісці “ширяє” над рейками. Китай використовує цю технологію майже два десятиліття в дуже обмеженому масштабі. У Шанхаї є коротка лінія магнітної підвіски, що йде від одного з аеропортів до міста.

Хоча в Китаї ще немає міжміських або міжпровінційних ліній магнітного поля, які могли б ефективно використовувати більш високі швидкості, деякі міста, включно з Шанхаєм і Ченду, почали робити відповідні випробування.

При швидкості 600 км/год дорога з Пекіна до Шанхая (понад 1000 км) поїздом триватиме всього 2,5 години. Для порівняння, поїздка займе 3 години, якщо летіти літаком, і 5,5 годин – якщо обрати високошвидкісну залізницю.