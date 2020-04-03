Про це повідомило агентство Хinhuanet.
Згідно з рішенням Держради КНР, в суботу в країні повинні бути приспущені всі прапори, в тому числі на території іноземних дипмісій. Скасовано всі розважальні громадські заходи.
О 10.00 за місцевим часом (04.00 за Києвом) весь Китай трихвилинним мовчанням вшанує пам’ять померлих.
Зараз Китай займає п’яте місце за кількістю хворих після США (236 тисячі), Італії (115 тисяч), Іспанії (110 тисячі) і Німеччини (84 тисячі). Нещодавно влада країни оголосила, що зупинили епідемію.
- Розвідка США заявила, що Китай применшив дані щодо коронавірусу в країні.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.
- Число лабораторно підтверджених випадків COVID-19 у світі перевищило 1 млн. Понад 50 тисяч людей загинули.