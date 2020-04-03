У суботу, 4 квітня, Китай проведе національний день жалоби за загиблими в боротьбі з коронавірусом нового типу COVID-19.

Про це повідомило агентство Хinhuanet.

Згідно з рішенням Держради КНР, в суботу в країні повинні бути приспущені всі прапори, в тому числі на території іноземних дипмісій. Скасовано всі розважальні громадські заходи.

О 10.00 за місцевим часом (04.00 за Києвом) весь Китай трихвилинним мовчанням вшанує пам’ять померлих.

Зараз Китай займає п’яте місце за кількістю хворих після США (236 тисячі), Італії (115 тисяч), Іспанії (110 тисячі) і Німеччини (84 тисячі). Нещодавно влада країни оголосила, що зупинили епідемію.