Американський сенатор від Республіканської партії Рік Скотт заявив, що у нього є докази того, що Китай намагається зупинити або саботувати розробку вакцини від COVID-19.

Про це повідомляє ВВС.

Скотт заявив, що у нього є докази, але надати їх відмовився. Він лише повідомив, що докази отримала розвідка.

Він вважає, що першими вакцину від COVID-19 розроблять або США, або в Британії. Сенатор зазначив, що Британія і США готові поділитися своїми вакцинами відразу ж, тоді як Китай цього робити не буде.

Такі дії Китаю сенатор пояснив тим, що азіатська держава “хоче домінувати над рештою світу”.

“Ми повинні зробити цю вакцину. На жаль, у нас є докази того, що комуністичний Китай намагається влаштувати саботаж або сповільнити розробку вакцини на Заході”, – сказав сенатор.

Варто зазначити, що сенатор Рік Скотт входить до складу комітету американського Сенату з питань збройних сил і національної безпеки США.

При цьому, розвідувальний альянс Five Eyes, в який входять Великобританія і США, заявив, що доказів, про які говорить Скотт, ні у них, ні у Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) немає.

Президент Сі Цзіньпін заявив минулого місяця на Всесвітній асамблеї охорони здоров’я, що вакцини, які розробляються Китаєм стануть “глобальним суспільним благом”, як тільки вони будуть готові до використання, і це буде внеском Китаю у забезпечення доступності вакцин в країнах, що розвиваються.