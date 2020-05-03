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Китай приховував і знищував докази спалаху коронавірусу, – спецслужби

Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу в китайській провінції Ухань наприкінці 2019 року.

Неділя, 3 травня 2020, 15:18

Про це пише британське видання The Saturday Telegraph з посиланням на доповідь, підготовлену розвідувальним альянсом “П’яти очей” (“Five Eyes”), куди входять спецслужби США, Великої Британії, Канади, Австралії та Нової Зеландії.

У доповіді говориться, що китайський уряд, “створюючи загрозу для інших країн”, навмисно приховував новини про вірус, змушуючи мовчати або “зникати” лікарів, які відкрито говорили про нову небезпеку. Уряд знищував дані про вірус в лабораторіях і відмовлявся надавати біологічні зразки міжнародним вченим, які працювали над створенням вакцини.

У документі наголошується, що Пекін ще на початку грудня 2019 року мав докази передачі інфекції від людини до людини, але вперто заперечував цей факт аж до 20 січня 2020 року. 3 січня Національний комітет охорони здоров’я Китаю розпорядився знищити зразки коронавірусу і не публікувати інформацію про невідому інфекцію.

Уханьський інститут вірусології в центральній провінції Хубей. Фото: Hector Retamal / AFP

У доповіді також говориться про те, що Австралійська лабораторія здоров’я тварин CSIRO співпрацювала з групою китайських вчених, які займалися генетичними модифікаціями смертоносних коронавірусів, що передаються від кажанів до людини і не піддаються лікуванню.

Йдеться про групу вчених на чолі з доктором Ши Чженлі з Уханьского інституту вірусології, яка в 2013 році досліджувала зразки фекалій підковоносих кажанів у печері в провінції Юньнань. Вченим вдалося з’ясувати, що як мінімум один з 50 вірусів, виявлених в зразках, на 96% генетично схожий з вірусом SARS-CoV-2 – COVID-19.

Коли Ши почула новина про спалах нового вірусу, схожого на пневмонію, вона розповіла про безсонні ночі, які переживала, хвилюючись, чи не є її дослідження причиною спалаху.

Австралійський уряд заявляє про те, що вірус, швидше за все, виник на тваринному ринку в Ухані, але існує невелика ймовірність – 5% – він випадково просочився з лабораторії. Схожої позиції дотримуються і США. Там вважають, що вірус, швидше за все, просочився з лабораторії, але не виключають і ринок тварин, де раніше виникли інші хвороби, включаючи пташиний грип H5N1 і SARS.

Вчені також провели дослідження по синтезу коронавірусів, подібних SARS, щоб встановити, чи можуть вони передаватися від кажанів до інших ссавців. Це дослідження, проведене в листопаді 2015 року спільно з університетом штату Північна Кароліна, показало, що вірус, схожий на SARS, може передаватися безпосередньо від кажанів до людини і не піддається лікуванню.

Як повідомлялося раніше, розвідувальні служби США мають намір перевірити версію про можливе поширення коронавірусу COVID-19 з лабораторії в китайському місті Ухань.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) заявила, що коронавірус COVID-19 має тваринне походження і не піддавався маніпуляціям або створенню в лабораторних умовах.

Теги: Китай, Коронавірус

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