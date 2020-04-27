У Китаї зняли обмеження при експорті медичних масок, захисних костюмів, інфрачервоних термометрів і вентиляторів.

Про це пише міжнародне інформаційне агентство Reuters.

Повідомляється, що раніше для експорту медичних товарів, в Китаї було потрібно додаткове внутрішньо погодження регулюючих органів.

Обмеження поширювалися на такі продукти, як тести на коронавірус, медичні маски, захисні костюми, інфрачервоні термометри та вентилятори.

Ці товари зі схвалення або після реєстрації за кордоном, а також після відповідної перевірки торговою групою, уповноваженою міністерством торгівлі, будуть дозволені до експорту, як повідомив представник міністерства торгівлі Китаю Лі Сінцянь.

Відзначимо, що на тлі пандемії країни по всьому світу зіткнулися з підвищеним попитом на засоби індивідуального захисту для медичного персоналу і медичних працівників, схильних до ризику зараження, а також на тести для виявлення вірусу.