Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.
“Пташиний грип поширився з ферми в районі Шуанцін міста Шаоян, де знаходилося 7850 курей, 4500 курей померли. Місцеві органи влади забрали для утилізації 17 828 голів птиці”, – йдеться в заяві китайського Міністерства сільського господарства і сільського господарства.
Випадків зараження людини вірусом Хунань H5N1 поки не зареєстровано.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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