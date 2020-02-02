Влада Китаю повідомила про спалах смертельного пташиного грипу H5N1 в провінції Хунань, яка знаходиться на південному кордоні провінції Хубей, епіцентрі коронавірусу.

Про це повідомляє South China Morning Post з посиланням на заяву Міністерства сільського господарства Китаю.

“Пташиний грип поширився з ферми в районі Шуанцін міста Шаоян, де знаходилося 7850 курей, 4500 курей померли. Місцеві органи влади забрали для утилізації 17 828 голів птиці”, – йдеться в заяві китайського Міністерства сільського господарства і сільського господарства.

Випадків зараження людини вірусом Хунань H5N1 поки не зареєстровано.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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