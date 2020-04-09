Про це сказано в матеріалі американського видання Foreign Policy.
У матеріалі наголошується, що Китай, скориставшись тим, що ЄС відвернувся від Сербії під час епідемії коронавіруса зміцнив на Балканах свою присутність. Це пов’язують з тим, що європейська дипломатія приділяла недостатньо уваги відносинам з Сербією.
“Я вірю у свого друга і мого брата Сі Цзіньпіна і вірю в допомогу китайців. Єдина країна, яка може нам допомогти, це Китай”, – сказав Вучич.
Після того, як президент Сербії Олександр Вучич оголосив в країні надзвичайний стан через пандемію коронавіруса, Китай направив в Сербію допомогу для боротьби з коронавірусом.
Водночас, Брюссель заборонив експорт деяких засобів медичного захисту в країни, які не є членами ЄС, в тому числі такі країни-кандидати, на членство в ЄС, такі, як Сербія. Це викликало гнів у Белграді.
“До теперішнього часу ви все зрозуміли, що великої міжнародної солідарності насправді не існує. Європейської солідарності не існує. Це була казка на папері”, – сказав Вучич.
- Як повідомлялося раніше, 14 березня уряд Польщі вирішив закрити кордони для іноземців на 10 днів.
- У середу, 25 березня, було прийнято рішення стосовно продовження дії обмеження ще на 20 днів. Кордони країни будуть закриті для іноземних громадян до середини квітня.