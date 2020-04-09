За період епідемії коронавіруса, Китай отримав значну перевагу над ЄС у відносинах із Сербією.

Про це сказано в матеріалі американського видання Foreign Policy.

У матеріалі наголошується, що Китай, скориставшись тим, що ЄС відвернувся від Сербії під час епідемії коронавіруса зміцнив на Балканах свою присутність. Це пов’язують з тим, що європейська дипломатія приділяла недостатньо уваги відносинам з Сербією.

“Я вірю у свого друга і мого брата Сі Цзіньпіна і вірю в допомогу китайців. Єдина країна, яка може нам допомогти, це Китай”, – сказав Вучич.

Після того, як президент Сербії Олександр Вучич оголосив в країні надзвичайний стан через пандемію коронавіруса, Китай направив в Сербію допомогу для боротьби з коронавірусом.

Водночас, Брюссель заборонив експорт деяких засобів медичного захисту в країни, які не є членами ЄС, в тому числі такі країни-кандидати, на членство в ЄС, такі, як Сербія. Це викликало гнів у Белграді.

“До теперішнього часу ви все зрозуміли, що великої міжнародної солідарності насправді не існує. Європейської солідарності не існує. Це була казка на папері”, – сказав Вучич.