Китай успішно запустив свою першу місію для дослідження Марса "Тяньвень-1" (Tianwen-1 – у перекладі "Питання до неба-1").

Про це повідомляє британське агентство BBC.

Найбільша китайська ракета-носій Long Long 5 Y-4 із автоматичною міжпланетною станцією на борту успішно стартувала о 12:41 (за місцевим часом) з космодрому Веньчан у південній провінції Хайнань. Місія складається з орбітального апарату, посадкової платформи і марсохода.

Очікується, що апарат досягне Марса в лютому 2021 року.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China’s island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab — China Xinhua News (@XHNews) July 23, 2020

Космічна станція пробуде на орбіті Червоної планети близько двох місяців: проводитиме детальну зйомку поверхні для вибору найбільш підходящого місця посадки.

Орієнтовно в квітні 2021 року посадкова платформа з 240-кілограмовим марсоходом відокремиться від орбітального апарату і здійснить посадку на поверхню Марса. Попереднім місцем посадки обрано район рівнини Утопія в північній півкулі Марса.

Марсохід заряджається від сонячних батарей, оснащений мультиспектральними камерами для навігації і топографічної зйомки, радіолокаційною станцією для дослідження геологічної будови планети, приладом для аналізу хімічного складу ґрунту, а також метеостанцією.

Марсохід займатиметься вивченням поверхні планети і пошуком води. Запланований термін його роботи становить не менше 90 марсіанських діб – солів (триває 24 години і 39 хвилин).

У цей же час орбітальний апарат також вивчатиме Марс з орбіти, використовуючи прилади дистанційного зондування.

Якщо все пройде за планом, Китай стане другою країною після США, яка зуміла успішно провести наукову місію на поверхні Марса.