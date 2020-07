Про це повідомляє британське агентство BBC.

Найбільша китайська ракета-носій Long Long 5 Y-4 із автоматичною міжпланетною станцією на борту успішно стартувала о 12:41 (за місцевим часом) з космодрому Веньчан у південній провінції Хайнань. Місія складається з орбітального апарату, посадкової платформи і марсохода.

Очікується, що апарат досягне Марса в лютому 2021 року.

China Thursday launched its first #Mars probe on a Long March-5 rocket from the Wenchang Spacecraft Launch Site on the coast of southern China’s island province of Hainan pic.twitter.com/qTSqHUVzab

