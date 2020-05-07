Про це повідомляє Reuters.

Китайська ракета The Long March-5B довжиною понад 53 метри важить близько 849 тонн.

</ iframe><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>Ракета оснащена технологією наведення, навігації і управління, завдяки якій її траєкторія може безперервно регулюватися<br /> Її головний конструктор Лі Донг розповів, що в майбутньому The Long March-5B зможе доставляти людей на орбітальну станцію.<br /> Ракета-носій Long March-5B злетіла в 18:00 за місцевим часом в Центрі космічного запуску Веньчан в південній острівній провінції Хайнань.<br /> Про запуск цієї ракети Китай заявив в березні. Тоді йшлося про те, що Китай має намір запустити експериментальний космічний корабель без екіпажу в рамках більш широкої програми космічних польотів, щоб доставити астронавтів на свою майбутню космічну станцію і в майбутньому пілотувати космос. Запуск був раніше запланований на середину-кінець квітня.<br /> У Китаї планують побудувати багатомодульні, населену космічну станцію до 2022 року.<br /> Варто зазначити, що Китай став третьою країною, яка в 2003 році відправила людину в космос після СРСР і США. </p> <p>

Ракета оснащена технологією наведення, навігації і управління, завдяки якій її траєкторія може безперервно регулюватися.

Її головний конструктор Лі Донг розповів, що в майбутньому The Long March-5B зможе доставляти людей на орбітальну станцію.

Ракета-носій Long March-5B злетіла в 18:00 за місцевим часом в Центрі космічного запуску Веньчан в південній острівній провінції Хайнань.

Про запуск цієї ракети Китай заявив в березні. Тоді йшлося про те, що Китай має намір запустити експериментальний космічний корабель без екіпажу в рамках більш широкої програми космічних польотів, щоб доставити астронавтів на свою майбутню космічну станцію і в майбутньому пілотувати космос. Запуск був раніше запланований на середину-кінець квітня.

У Китаї планують побудувати багатомодульну, населену космічну станцію до 2022 року.

Варто зазначити, що Китай став третьою країною, яка в 2003 році відправила людину в космос після СРСР і США.