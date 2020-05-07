Про це повідомляє Reuters.
Китайська ракета The Long March-5B довжиною понад 53 метри важить близько 849 тонн.
Ракета оснащена технологією наведення, навігації і управління, завдяки якій її траєкторія може безперервно регулюватися.
Її головний конструктор Лі Донг розповів, що в майбутньому The Long March-5B зможе доставляти людей на орбітальну станцію.
Ракета-носій Long March-5B злетіла в 18:00 за місцевим часом в Центрі космічного запуску Веньчан в південній острівній провінції Хайнань.
Про запуск цієї ракети Китай заявив в березні. Тоді йшлося про те, що Китай має намір запустити експериментальний космічний корабель без екіпажу в рамках більш широкої програми космічних польотів, щоб доставити астронавтів на свою майбутню космічну станцію і в майбутньому пілотувати космос. Запуск був раніше запланований на середину-кінець квітня.
У Китаї планують побудувати багатомодульну, населену космічну станцію до 2022 року.
Варто зазначити, що Китай став третьою країною, яка в 2003 році відправила людину в космос після СРСР і США.
- Державний секретар Майк Помпео 13 січня на конференції новаторів Кремнієвої долини заявив, що Комуністична партія Китаю (КПК) має намір в рамках стратегії “військово-цивільного злиття” займатися крадіжкою зарубіжних технологій.