Китайський парламент проголосував за закон про національну безпеку Гонконгу через якого на останні дні розгорталися протести.

Про це повідомляється в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Національний народний конгрес Китаю, майже одноголосно схвалила в четвер резолюцію про введення всеосяжного законодавства про безпеку в Гонконзі.

Закон забороняє розкол, підрив державної влади, тероризм, іноземне втручання і дозволяє органам державної безпеки материкового Китаю функціонувати в місті.

Відзначається, що тільки один делегат проголосував проти, 2878 проголосували “за”, ще шість – утрималися.

Влада Китаю уникли обговорення ініціативи з Гонконгом, вдавшись до конституційних механізмів.

Закон різко розширить владу Пекіна над Гонконгом, де в минулому році почалися антиурядові протести, які закликають до більшої демократії та автономії від материкового Китаю.

Як відомо, відповідно до політики “Одна країна, дві системи” Гонконг зберігає обмежену демократію та громадянські свободи, перебуваючи під контролем Пекіну. Автономний регіон також має особливий торговельний статус із США, що дає йому певні торговельні пільги, якими не володіє материковий Китай.