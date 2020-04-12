На російсько-китайському кордоні влада Китаю посилила карантинні заходи для прибуваючих для запобігання завезенню інфекції COVID-19 з території РФ.

Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.

Повідомляється, що в неділю влада Китаю ухвалила рішення посилити прикордонний контроль в області міст, які розташовані біля російського кордону, а також ввести карантинний режим.

Відзначимо, що 11 квітня в Китаї зареєстровано 99 випадків коронавіруса, 97 з яких були завезені з РФ.

У прикордонному місті Суйфеньхе і Харбін, в столиці провінції Хейлунцзян, заявили, що всім прибулим з-за кордону потрібно пройти 28-денний карантин і пройти діагностику.

Раніше Росія припинила всі польоти в Китай і закрила сухопутний кордон для вхідного трафіку з Китаю.