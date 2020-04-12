Про це повідомляє міжнародне агентство Reuters.
Повідомляється, що в неділю влада Китаю ухвалила рішення посилити прикордонний контроль в області міст, які розташовані біля російського кордону, а також ввести карантинний режим.
Відзначимо, що 11 квітня в Китаї зареєстровано 99 випадків коронавіруса, 97 з яких були завезені з РФ.
У прикордонному місті Суйфеньхе і Харбін, в столиці провінції Хейлунцзян, заявили, що всім прибулим з-за кордону потрібно пройти 28-денний карантин і пройти діагностику.
Раніше Росія припинила всі польоти в Китай і закрила сухопутний кордон для вхідного трафіку з Китаю.
- Зеленський пообіцяв мільйон доларів за ліки або вакцину від COVID-19.
- Раніше австралійські вчені з університету Монаша і Королівського госпіталю в Мельбурні виявили, що антипаразитарний препарат івермектин протягом 48 годин може пригнічувати присутність COVID-19 в клітинах організму.
- У Всесвітній організації охорони здоров’я відреагували на пропозицію французьких лікарів тестувати вакцину від коронавірусу COVID-19 на жителях Африки.