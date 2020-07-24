Влада Китаю ухвалила рішення закрити генеральне консульство США в адміністративному центрі провінції Сичуань, Ченду. Це відповідь на закриття консульства Китаю в Х'юстоні (США).

Про це повідомляє Associated Press.

У МЗС Китаю заявили, що відповідальність за ситуацію, яка склалася у відносинах між Китаєм і США лежить тільки на американській стороні.

“Ми ще раз закликаємо американську сторону негайно скасувати помилкове рішення і створити необхідні умови для нормалізації відносин між двома країнами”, – сказано в заяві Китаю.

Раніше в США пояснили закриття китайського генерального консульства в Х’юстоні необхідністю захистити інтелектуальну власність і приватну інформацію США.

За словами президента США Дональда Трампа, в перспективі можуть бути закриті й інші генеральні консульства КНР.

У США є ще посольство в Пекіні, а також залишаються чотири консульства на території Китаю – в Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньяні та Ухані. Також є консульство в Гонконгу, як китайській території.

Закрите консульство в Ченду займалося моніторингом ситуації в Тибеті та інших районах на південному заході, населених неетнічні китайськими меншинами, які Пекін вважає особливо уразливими.