Про це повідомляє Associated Press.
У МЗС Китаю заявили, що відповідальність за ситуацію, яка склалася у відносинах між Китаєм і США лежить тільки на американській стороні.
“Ми ще раз закликаємо американську сторону негайно скасувати помилкове рішення і створити необхідні умови для нормалізації відносин між двома країнами”, – сказано в заяві Китаю.
Раніше в США пояснили закриття китайського генерального консульства в Х’юстоні необхідністю захистити інтелектуальну власність і приватну інформацію США.
За словами президента США Дональда Трампа, в перспективі можуть бути закриті й інші генеральні консульства КНР.
У США є ще посольство в Пекіні, а також залишаються чотири консульства на території Китаю – в Шанхаї, Гуанчжоу, Шеньяні та Ухані. Також є консульство в Гонконгу, як китайській території.
Закрите консульство в Ченду займалося моніторингом ситуації в Тибеті та інших районах на південному заході, населених неетнічні китайськими меншинами, які Пекін вважає особливо уразливими.
- 22 липня міністерство юстиції США звинуватило двох китайських громадянам в спробі викрасти дані про розробку вакцин від коронавируса. З цією метою зловмисники зламали комп’ютерні системи сотень організацій, в тому числі урядових.