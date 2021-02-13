Китай відмовився надавати експертам Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які працювали в Ухані, первинну персоналізовану інформацію про ранні випадки зараження коронавірусом COVID-19.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву фахівців ВООЗ.

Зокрема, китайська влада відхилила запити на надання таких даних про 174 випадки COVID-19, які вони виявили на ранній стадії спалаху в китайському місті Ухань в грудні 2019 року.

За словами членів команди ВООЗ, китайська влада і вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували його спалаху в Ухані.

Однак ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і які могли б дозволити експертам провести власний аналіз того, наскільки рано і наскільки широко вірус почав поширюватися в Китаї.

“Вони показали нам пару прикладів, але це не те ж саме, що і обробити всі їх, а це потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження”, – пояснив мікробіолог ВООЗ Домінік Дуайєр.