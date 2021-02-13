Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на заяву фахівців ВООЗ.
Зокрема, китайська влада відхилила запити на надання таких даних про 174 випадки COVID-19, які вони виявили на ранній стадії спалаху в китайському місті Ухань в грудні 2019 року.
За словами членів команди ВООЗ, китайська влада і вчені надали власні дослідження, при цьому китайська сторона запевняла, що не зафіксувала випадків COVID-19 в місяці, які передували його спалаху в Ухані.
Однак ВООЗ не дозволили ознайомитися з даними, які лежали в основі цих досліджень і які могли б дозволити експертам провести власний аналіз того, наскільки рано і наскільки широко вірус почав поширюватися в Китаї.
“Вони показали нам пару прикладів, але це не те ж саме, що і обробити всі їх, а це потрібно для стандартного епідеміологічного дослідження”, – пояснив мікробіолог ВООЗ Домінік Дуайєр.
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- У травні спецслужби декількох країн заявили, що Китай навмисно приховував або знищив докази спалаху коронавірусу в китайській провінції Ухань.
- Раніше Китай наклав обмеження на публікацію наукових досліджень про походження нового коронавірусу COVID-19.
- За даними китайського центру з контролю і профілактики захворювань масштаби поширення COVID-19 в Ухані могли бути занижені в 10 разів.