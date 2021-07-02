В Державному департаменті США занепокоєні через те, що Китай відмовляється від мінімального стримування ядерного арсеналу.

Про це повідомив речник Держдепартаменту Нед Прайс.

В США закликали Пекін до взаємодії з метою створення практичних кроків щодо зниження ризиків дестабілізаційних перегонів з озброєння.

За словами Прайса, в США враження, ніби Китай ухиляється від ядерної стратегії мінімального стримування, якої він притримувався протягом десятиріч.

Прайс підтвердив, що розвідка має інформацію стосовно того, що Китай почав будівництво понад 100 нових пускових шахт для ракет на заході країни.

“Ці повідомлення та інші факти дозволяють передбачити, що ядерний арсенал КНР буде рости швидше, ніж планувалося раніше… Це викликає занепокоєння… Воно породжує питання стосовно намірів КНР. Для нас це вказує на важливість реалізації практичних мір щодо зниження ядерних ризиків”, – сказав Прайс.

Представник Держдепартаменту сказав, що США закликають Пекін до взаємодії.

Згідно з комюніке саміту НАТО, китайські “амбіції й наполеглива поведінка є системними викликами заснованому на правилах міжнародного порядку і галузях, які мають відношення до безпеки Альянсу”.

Китай на даний час має найбільші збройні сили у світі; на службі перебуває понад два мільйони осіб.