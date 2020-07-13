Про це повідомило британське агентство Reuters.
Уточнюється, що в Китаї мають намір ввести санкції проти організацій і посадових осіб Сполучених Штатів Америки, серед яких в тому числі і сенатор-республіканець Марко Рубіо.
Водночас китайська сторона заявляє, що це є відповіддю на американські санкції.
За словами прес-секретаря міністерства закордонних справ Китаю Хуа Чунін, мова йде про відповідь на обмеження Вашингтона по відношенню до високопоставлених китайських чиновників за порушення прав людини по відношенню до уйгурської мусульманської меншини в Китаї.
- Раніше Трамп анонсував санкції проти Китаю за “підрив автономії” Гонконгу.