Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.
До цієї категорії відносяться пісні, які ставлять під загрозу національну єдність, суверенітет або територіальну цілісність.
Тим, хто надає контент для караоке-закладів, настійно рекомендується переглянути пісні і відзначити ті, які “потенційно шкідливі”. Ці правила повинні вступити в силу 1 жовтня.
Інші пісні, які повинні бути заборонені, включають ті, які:
- Розпалюють міжнаціональну ворожнечу і етнічну дискримінацію;
- Ставлять під загрозу національну безпеку або завдають шкоди національній честі та інтересам;
- Порушують релігійну політику держави;
- Пропагують непристойності, азартні ігри, насильство та інші злочинні дії.
За даними міністерства, в Китаї налічується понад 50 000 розважальних закладів, які повинні будуть виконувати ці правила.
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Це не перший раз, коли в Китаї будуть заборонені деякі пісні в караоке-клубах. У 2018 році близько 6000 пісень були виключені через порушення авторських прав.
Зазначається, що цензура є звичайним явищем в Китаї: компанії соціальних мереж регулярно видаляють контент, який вважається загрозливим соціальній стабільності або правлячій Комуністичній партії.
- Раніше повідомлялось, що на YouTube автоматично видаляються коментарі, пов’язані з критикою Комуністичної партії Китаю. Компанія запевняє, що це відбувається помилково.