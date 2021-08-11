Міністерство культури і туризму Китаю заявило, що країна має намір заборонити караоке-пісні, що містять "незаконний контент".

Про це повідомляє британська телерадіокомпанія ВВС.

До цієї категорії відносяться пісні, які ставлять під загрозу національну єдність, суверенітет або територіальну цілісність.

Тим, хто надає контент для караоке-закладів, настійно рекомендується переглянути пісні і відзначити ті, які “потенційно шкідливі”. Ці правила повинні вступити в силу 1 жовтня.

Інші пісні, які повинні бути заборонені, включають ті, які:

Розпалюють міжнаціональну ворожнечу і етнічну дискримінацію;

Ставлять під загрозу національну безпеку або завдають шкоди національній честі та інтересам;

Порушують релігійну політику держави;

Пропагують непристойності, азартні ігри, насильство та інші злочинні дії.

За даними міністерства, в Китаї налічується понад 50 000 розважальних закладів, які повинні будуть виконувати ці правила.

Це не перший раз, коли в Китаї будуть заборонені деякі пісні в караоке-клубах. У 2018 році близько 6000 пісень були виключені через порушення авторських прав.

Зазначається, що цензура є звичайним явищем в Китаї: компанії соціальних мереж регулярно видаляють контент, який вважається загрозливим соціальній стабільності або правлячій Комуністичній партії.