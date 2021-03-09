Китай випустив цифрові сертифікати вакцинації проти COVID-19 для своїх громадян, які планують поїздки за кордон, і приєднався до інших країн, що видає аналогічні документи. Таким чином країна сподівається відновити свою економіку.

Про це повідомляє Reuters.

Оскільки вакцини впроваджуються в усьому світі, кілька країн, включаючи Бахрейн, вже ввели сертифікати, які ідентифікують вакцинованих людей. Також Європейський союз погодився розробити паспорти вакцини під тиском південних країн, що залежать від туризму.

Департамент консульських справ при МЗС Китаю повідомляє, що сертифікат буде містити детальну інформацію про вакцинацію та результати тестів на коронавірус.

Міністр закордонних справ Ван І заявив у неділю, що мета сертифіката – забезпечити взаємну перевірку інформації – таку, як тестування на нуклеїнові кислоти і вакцинацію, а також сприяти безпечній і впорядкованій взаємодії людей.

Поки не зрозуміло, з якими країнами Китай веде переговори для визнання свого COVID-паспорта. Країна також ще не оголосила про пом’якшення карантинних обмежень для тих, хто прибуває в Китай і вже прищепився.

Необхідність обсервації все ще залишиться для всіх, хто прибуває в КНР, оскільки не виключено, що вакциновані люди все ще можуть бути заражені вірусом.