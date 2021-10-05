Про це йдеться в есе президентки, опублікованому в американському журналі Foreign Affairs.

У понеділок, 4 жовтня народно-визвольна армія Китаю направила 150 бойових літаків в розпізнавальну зону протиповітряної оборони острову.

Президентка Тайваю Цай Ін-вень наголосила на демократичному виборі Тайваню.

“Курс Індо-Тихоокеанського регіону, найбільш динамічного регіону у світі, багато в чому визначить курс двадцять першого століття. Його поява пропонує незліченні можливості (у всьому, від торгівлі та виробництва до досліджень і освіти), але також несе з собою нову напруженість і системні суперечності, які, якщо не будуть вирішені з розумом, можуть мати руйнівні наслідки для міжнародної безпеки й світової економіки”, – пише вона.

Цай Ін-вень додала, що китайський авторитаризм руйнує демократичний порядок, який встановили після поразки Третього рейху

“Вийшовши з пандемії COVID-19, авторитарні режими більш ніж коли-небудь переконані в тому, що їх модель управління краще, ніж демократія, адаптована до вимог XXI століття”, – написала президент Тайваню.

Вона закликала міжнародних партнерів не ігнорувати загрозу китайської агресії. Додала, що інші держави мають зрозуміти цінність співпраці з островом.

“І їм слід пам’ятати, що, якщо Тайвань впаде, наслідки будуть катастрофічними для світу в регіоні та системи демократичних альянсів”, – написала вона.