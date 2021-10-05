Про це йдеться в есе президентки, опублікованому в американському журналі Foreign Affairs.
У понеділок, 4 жовтня народно-визвольна армія Китаю направила 150 бойових літаків в розпізнавальну зону протиповітряної оборони острову.
Президентка Тайваю Цай Ін-вень наголосила на демократичному виборі Тайваню.
“Курс Індо-Тихоокеанського регіону, найбільш динамічного регіону у світі, багато в чому визначить курс двадцять першого століття. Його поява пропонує незліченні можливості (у всьому, від торгівлі та виробництва до досліджень і освіти), але також несе з собою нову напруженість і системні суперечності, які, якщо не будуть вирішені з розумом, можуть мати руйнівні наслідки для міжнародної безпеки й світової економіки”, – пише вона.
Цай Ін-вень додала, що китайський авторитаризм руйнує демократичний порядок, який встановили після поразки Третього рейху
“Вийшовши з пандемії COVID-19, авторитарні режими більш ніж коли-небудь переконані в тому, що їх модель управління краще, ніж демократія, адаптована до вимог XXI століття”, – написала президент Тайваню.
Вона закликала міжнародних партнерів не ігнорувати загрозу китайської агресії. Додала, що інші держави мають зрозуміти цінність співпраці з островом.
“І їм слід пам’ятати, що, якщо Тайвань впаде, наслідки будуть катастрофічними для світу в регіоні та системи демократичних альянсів”, – написала вона.
- У Китаї будують 315-метровий авіаносець Type 003 з системою Catapult Assisted Takeoff But Artered Recovery (CATOBAR) – технологією, яку мають на озброєнні США та Франція.
- 6 вересня президент США Джо Байден, прем’єрміністр Австралії Скот Моррісон та прем’єр Великої Британії Борис Джонсон створили тристоронній партнерський оборонний союз AUKUS. Він має на меті зробити Австралію сьомою державою, що має на озброєнні вісім підводних човнів з атомним реактором. Ця технологія дозволить австралійським підводникам залишатися у морі до п’яти місяців, бути майже непомітними для противника.Заради цього Австралія розірвала 90-мільярдний контракт із французькою фірмою Naval Group на закупівлю 12 неядерних субмарин Shortfin Barracuda Block 1A. До чого це призвело – в матеріалі.