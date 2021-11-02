У Китаї зупиняють фабрики з виробництва тканин та фурнітури, пошиття одягу й так далі, через нестачу вугілля. Причини дві - через повені та складнощі в економічних відносинах з Австралією, вугілля здорожчало на 200%.

Про це повідомляє видання The Business of Fashion.

На деяких фабриках в певний момент працівникам повідомляли про те, що через якийсь проміжок часу вимкнуть електроенергію й просили залишити робочі місця. Приміром, у KTC Group, виробника спортивного одягу, що знаходиться в провінції Гуандун, що шиє одяг для європейських брендів, таких як Mammut, Mountain Force і Helly Hansen, поставили резервні дизельні генератори. Крім цього, вони просили місцеву владу “дати їм пільги” на використання більшої кількості електроенергії, враховуючи, скільки податків платять місту.

Але на невеликих фабриках ситуація катастрофічна. На деяких світла не було по кілька тижнів. Це, своєю чергою, вплинуло на проблеми із постачанням текстилю.

У Світовій організації торгівлі повідомили, що 31,6% експорту одягу у 2020 році припадало на Китай. Окрім цього, Китай експортував 43,5% текстилю. Якщо, окрім текстилю, звернути увагу ще й на експорт блискавок, бірок, фурнітури та взуття, то частка може скласти 60%.

Ребека Вайт, експертка з пошуку джерел в HGR Consulting, розповіла:

“Щоранку я прокидаюся і думаю: “Які нові задачі очікують нас сьогодні?”

Вона протягом багатьох років працювала з американськими гуртовими клієнтами на кшталт Amiee Lynn Inc і GMPC, а також роздрібними постачальниками сумок, взуття, коштовностей, капелюхів, ременів та шарфів, вироблених в Китаї, для Macy’s, Walmart, Target та Lord and Taylor.

За її словами, на деяких китайських фабриках працівникам доводиться працювати із ліхтариками в руках.

Причини енергетичної кризи в Китаї

Головна причина енергетичної кризи в Китаї – нестача вугілля. Частково, це спричинено загальнонаціональним поштовхом до диверсифікації економіки Китаю від вугілля, у поєднанні з цьогорічними повенями в основних гірничодобувних регіонах. По-друге, через торговий конфлікт з Австралією (через це в країні зменшилася кількість імпортного вугілля).

Через ці дві причини у 2021 році ціни на вугілля в Китаї зросли більш ніж на 200% і досягли рекордних показників. Урядовий мандат не дозволив енергетичним компаніям перекласти ці збільшені витрати на клієнтів, що призвело до постійних відключень електроенергії.

Джейн Го, засновник PET (Plastic Ecological Transformation), прогнозує, що якщо відключення електрики триватимуть до китайського Нового року, то більшість замовлень не вдасться виконати до квітня.

“Це, як під час війни. Подивимося, хто доживе до квітня наступного року, чи зможемо ми пережити зиму”, – каже Го.

Як це вплине на світові модні бренди

Аби хоч якось налагодити постачання, китайські фабрики просять давати їм надзамовлення, аби працювати без перерв та вихідних, поки є світло. Як приклад, у першому фінансовому кварталі керівники Nike заявили, що час доставлення товарів з Азії до Північної Америки подвоївся з моменту спалаху пандемії до 80 днів. Дефіцит відчутний тільки у постачанні матеріалів.

Однак, через проблеми з постачанням, у всьому світі можуть зрости ціни на тканини, фурнітуру та готові вироби.

Оскільки до сьогодні електроенергію вимикали у промислових центрах, а не в житлових або комерційних центрах у великих містах, світові бренди з роздрібною торгівлею в Китаї ще не сильно постраждали на рівні магазинів. У деяких брендів полиці вже пусті через затримку замовлень з фабрик.

Ймовірно, в перспективі виробництво перенесуть із Китаю до “дешевших країн”, тому наразі жодних стратегій щодо запуску нових вугільних електростанцій не розглядається.

Окрім цього, експерти вважають причиною перебоїв дефіцит вугілля та нові квоти на емісії вуглекислого газу в Китаї.