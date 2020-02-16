У Житомирі ізолюють всіх працівників з Китаю, які задіяні на будівництві об'їзної дороги.

Про це у Facebook написав голова Житомирської обласної державної адміністрації Віталій Бунечко.

“Отримано інформацію, що авіарейсом з Дубаю в Україну повертається частина працівників китайської компанії Sinohydro Corporation Limited (SCL) після святкування китайського Нового року, для продовження будівництва об’їзної автодороги навколо Житомира. За даними Державної міграційної служби, до виїзду закордон, близько 40 працівників з КНР працювало на об’єкті”, – написав він.

Бунечко розповів, що 13 лютого в Україну прибув один працівник, якого медики перевірили.

Для нівелювання всіх ризиків керівництво компанії прийняло рішення ізолювати працівника на 14 днів.

“Усі інші працівники, прибулі з Китаю, будуть ізольовані. Контракти цих працівників не буде анульовано, тому що держава зазнає значних збитків. Вирішено щоденно обмінюватися інформацією щодо новоприбулих працівників управлінню охорони здоров’я Житомирської ОДА та контактувати з Держміграційною службою”, – зазначив губернатор області.