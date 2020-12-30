Про це повідомляє South China Morning Post.

Доведено, що вакцина безпечна, і учасники, які одержували курс з двох доз, виробляли високий рівень антитіл проти вірусу – 99,52 відсотка, згідно із заявою, опублікованою в середу дочірнім підприємством компанії Пекінським інститутом біологічних продуктів. який також офіційно подав заявку в регулюючі органи Китаю на умовний лістинг, йдеться в повідомленні.

Було представлено кілька додаткових деталей, включаючи важливу інформацію про розмір вибірки учасників, які оцінювалися для досягнення результатів, або про те, які дані були проаналізовані.

Вакцина проходить клінічні випробування в декількох країнах світу, включаючи Об’єднані Арабські Емірати, Бахрейн, Йорданію, Перу і Аргентину.

9 грудня органи охорони здоров’я Об’єднаних Арабських Еміратів заявили, що вакцина довела свою ефективність на 86 відсотків при проміжному аналізі пізніх клінічних випробувань. Вакцина вже схвалена в ОАЕ і Бахрейні.

Ця вакцина входить в число тих, які вже використовуються в Китаї в рамках програми видачі дозволів на використання в надзвичайних ситуаціях, запущеної в липні.