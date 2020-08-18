Про це повідомляє ECNS.
Керівник Китайської національної фармацевтичної групи Sinopharm Лію Джінжена повідомив, що вакцинуватися на першому етапі повинні не всі громадяни країни.
В першу чергу вакцину запропонують студентам і міським жителям. Вакцину поки не пропонуватимуть жителям сільської місцевості.
Він також розповів, що вже прийняв обидві дози вакцини і не відчуває дискомфорту.
Представлена вакцина в червні пройшла третій етап клінічних випробувань в ОАЕ.
Вакцину виробляють в Пекіні. Там буде виходити по 120 мільйонів доз на рік. Також виробничі потужності запустять в Ухані, де будуть виготовляти по 100 мільйонів доз на рік.
Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.
- Представниця Всесвітньої організації охорони здоров’я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування проти коронавірусу може стати доступною в середині 2021-го року.
- Директор Національного інституту алергічних та інфекційних захворювань США Ентоні Фаучи заявив, що нова вакцина від коронавірусу, яку створили в Росії, навряд чи безпечна і ефективна.
- У Німеччині розкритикували і поставили під сумнів заяву Росії про створення першої в світі вакцини проти нового коронавируса COVID-19.