У Китаї напередодні зареєстрували вакцину від коронавірусу. Вона буде готова і з'явиться на ринку до кінця грудня. Її вартість складе близько 144 доларів за дві дози.

Про це повідомляє ECNS.

Керівник Китайської національної фармацевтичної групи Sinopharm Лію Джінжена повідомив, що вакцинуватися на першому етапі повинні не всі громадяни країни.

В першу чергу вакцину запропонують студентам і міським жителям. Вакцину поки не пропонуватимуть жителям сільської місцевості.

Він також розповів, що вже прийняв обидві дози вакцини і не відчуває дискомфорту.

Представлена ​​вакцина в червні пройшла третій етап клінічних випробувань в ОАЕ.

Вакцину виробляють в Пекіні. Там буде виходити по 120 мільйонів доз на рік. Також виробничі потужності запустять в Ухані, де будуть виготовляти по 100 мільйонів доз на рік.

Росія стверджує, що розробила “першу в світі вакцину” проти COVID-19. Всесвітня організація охорони здоров’я, а також низка європейських країн і установ охорони здоров’я висловили свою недовіру цій вакцині, враховуючи швидкість її розробки.