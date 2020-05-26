Головний військовий командир Китаю в Гонконзі заявив, що армія готова захищати "національний суверенітет" в місті за день до очікуваних антиурядових протестів.

Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.

Чен Даосян, командир НВАК в Гонконзі, заявив, що армія готова захищати китайський суверенітет в Гонконзі.

“Офіцери і солдати гарнізону сповнені рішучості, впевненості і здатні захищати інтереси національного суверенітету і розвитку, а також довгострокове процвітання і стабільність Гонконгу”, – сказав Чен у вівторок.

Він додав, що новий закон про національну безпеку Гонконгу повинен буде стримувати “сепаратистські настрої”.

Відзначимо, гарнізон китайських військ знаходиться в Гонконзі з моменту його передачі Китаю в 1997 році.

Пропонований закон про національну безпеку, який також дозволяє китайським службам безпеки працювати в Гонконгу, викликав у багатьох побоювання.

Нагадаємо, на материковому Китаї закони про національну безпеку використовувалися для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і борців за демократію.

Пропонований закон був зустрінутий з обуренням в місті і з боку міжнародного співтовариства.

У середу очікується ще один протест, оскільки законодавці Гонконгу зберуться для обговорення пропонованого закону.