Про це йдеться в матеріалі американської медіакомпанії CNN.
Чен Даосян, командир НВАК в Гонконзі, заявив, що армія готова захищати китайський суверенітет в Гонконзі.
“Офіцери і солдати гарнізону сповнені рішучості, впевненості і здатні захищати інтереси національного суверенітету і розвитку, а також довгострокове процвітання і стабільність Гонконгу”, – сказав Чен у вівторок.
Він додав, що новий закон про національну безпеку Гонконгу повинен буде стримувати “сепаратистські настрої”.
Відзначимо, гарнізон китайських військ знаходиться в Гонконзі з моменту його передачі Китаю в 1997 році.
Пропонований закон про національну безпеку, який також дозволяє китайським службам безпеки працювати в Гонконгу, викликав у багатьох побоювання.
Нагадаємо, на материковому Китаї закони про національну безпеку використовувалися для переслідування правозахисників, адвокатів, журналістів і борців за демократію.
Пропонований закон був зустрінутий з обуренням в місті і з боку міжнародного співтовариства.
У середу очікується ще один протест, оскільки законодавці Гонконгу зберуться для обговорення пропонованого закону.
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