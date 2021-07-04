У неділю двоє китайських астронавтів вперше вийшли у відкритий космос за межами нової орбітальної станції.

Про це повідомляє агентство Associated Press.

Астронавти Лю Бомін і Тан Хунбо вийшли в космос для того, щоб встановити камери та інше обладнання за допомогою 15-метрової роботизованої руки.

Китайське космічне агентство повідомило, що Лю і Тан провели близько семи годин за межами станції.

Астронавти прибули на станцію 17 червня та проведуть там три місяці.

Фото: Jin Liwang/Xinhua via AP

У неділю Лю прикріпив себе до платформи на кінці дистанційно керованої руки, яка утримувала його на місці, поки він використовував електричний дриль і інші інструменти для встановлення обладнання.

Китайське космічне агентство планує в цілому 11 запусків до кінця наступного року, щоб додати ще два модуля до 70-тонної станції.