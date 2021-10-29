Група студентів китайських університетів подала позов проти Apple, вимагаючи від компанії надати зарядний пристрій для купленого ними iPhone.

Про це повідомляє видання Vice.

Apple припинила постачати свої нові iPhone з адаптерами живлення або навушниками з 2020 року. У компанії заявили, що ця зміна зменшить викиди вуглекислого газу та використання дорогоцінних матеріалів, враховуючи, що споживачі вже й так мають занадто багато адаптерів.

Один зі студентів вимагає від Apple надати зарядний пристрій для iPhone 12 Pro Max, який йому довелося придбати додатково за 100 юанів (приблизно 400 гривень), та покрити юридичні витрати.

Він заявив, що кабель USB-C – Lightning, який був у коробці iPhone 12, несумісний з іншими зарядними пристроями на ринку. Тому студенти не змогли зарядити телефони.

Натомість представник Apple зазначив, що виробники телефонів зазвичай продають смартфони й адаптери для зарядки окремо. Водночас студенти стверджують, що кілька китайських виробників телефонів пропонували споживачам на вибір пакети з адаптерами й без них.

Крім того, вони заявили, що Apple використовує екологічні проблеми лише як привід для просування своїх зарядних пристроїв MagSafe. Мовляв, бездротові зарядні пристрої витрачають більше енергії, ніж дротові.