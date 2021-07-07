Режим лідера Китаю Сі Цзіньпіна свідчить про те, що країна готується до війни, поки американська сторона лише почала нарощувати військовий потенціал та модернізувати обороноздатність.

Про це повідомляє американське видання The Hill.

Такі висновки було зроблено після того, як лідер Китаю звернувся до членів Комуністичної партії (КПК) з нагоди її сторіччя. Він заявив, що ті, хто намагаються “вбити клин між партією та китайською нацією”, зіткнуться з “високою металевою стіною, зробленою 1,4 млрд китайців”. В рамках свого звернення лідер КНР пообіцяв посилити централізований контроль над партією та попередив її опонентів, що їх “очистять, як віруси”. Також він оголосив про розширення та модернізацію народної армії заради захисту “китайського суверенітету, безпеки та інтересів розвитку”. Він вкотре сказав про те, що Тайвань – частина китайської території, тому будь-які спроби отримати незалежність зіткнуться з “китайською силою”.

На думку американської сторони, заява лідера КНР звучить як така, чия країна готується до конфлікту.

Це підтверджує велика кількість фактів. Протягом 2020 року китайська армія порушила повітряний простір Тайваню 380 разів. У квітні атакувати територію Тайваню збиралися 25 літаків, чотири бомбардувальними та атомні боєголовки.

При цьому, Сі робить акцент на тому, що “мирне возз’єднання” – ціль КПК. Але будь-яке возз’єднання можливе тільки на умовах Пекіну.