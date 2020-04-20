Вчені з Китаю заявили про успішні випробування інактивованої вакцини від коронавірусу на мишах, щурах і мавпах.

Результати дослідів були опубліковані в електронній науковій бібліотеці bioRxiv.

Відзначається, що вакцина є інактивованою. Незабаром стартують її клінічні випробування на добровольцях.

“Дві різні дози (3 і 6 мкг) цієї вакцини частково або повністю захистили мавп від зараження COVID- 19”, – заявили вчені.

Для виробництва вакцини вчені зібрали зразки рідини з легенів пацієнтів, які страждають від коронавірусу в Китаї, Італії, Іспанії і Великобританії.

За словами вчених, вакцина змусила організм мишей, щурів і приматів виробляти антитіла, які здатні нейтралізувати як мінімум десять різних штамів коронавірусу.

Пізніше медики перевірили дію вакцини на макаках-резус. Подвійній дозі вакцини виявилося під силу “повністю захистити” мавп від коронавірусної інфекції.

При цьому через вакцинацію у мавп після повторного контакту з вірусом не виявилася надмірно активна імунна відповідь. Не викликала процедура і інших негативних наслідків, яких найчастіше побоюються імунологи. Як вважають творці вакцини, це дозволяє перейти до клінічних випробувань PiCoVacc на добровольцях, які почнуться найближчим часом.

Слід зазначити, що цю статтю вчених поки не рецензували експерти і редактори наукових журналів.