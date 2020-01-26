Про це повідомляє агентство Xinhua.
Серед інших можливих перших ознак зараження – головні болі, прискорене серцебиття, відчуття стиснення грудної клітини, загальна втома, м’язові болі.
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За словами лікарів, у деяких пацієнтів не спостерігалися раніше озвучені симптоми хвороби: підвищення температури і кашель. За даними медиків, вони з’являються вже на пізніх стадіях хвороби.
Відсутність очевидних специфічних клінічних проявів збільшує складність діагностики, легко призводить до пропущеного діагнозу або помилкового діагнозу і збільшує ймовірність зараження.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.
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