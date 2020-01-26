Про це повідомляє агентство Xinhua.

Серед інших можливих перших ознак зараження – головні болі, прискорене серцебиття, відчуття стиснення грудної клітини, загальна втома, м’язові болі.

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Уханьський коронавірус nCoV 2019: як залишатися в безпеці

За словами лікарів, у деяких пацієнтів не спостерігалися раніше озвучені симптоми хвороби: підвищення температури і кашель. За даними медиків, вони з’являються вже на пізніх стадіях хвороби.

Відсутність очевидних специфічних клінічних проявів збільшує складність діагностики, легко призводить до пропущеного діагнозу або помилкового діагнозу і збільшує ймовірність зараження.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань і розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, щоб захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.

  • Лідер Китаю Сі Цзіньпін заявив, що темпи поширення небезпечного коронавірусу в країні прискорюються, і ситуація є непростою. Згідно з останніми даними, в Китаї зареєстровано 1372 випадки захворювання, 41 людина померла.
  • 24 січня прем’єр-міністр України Олексій Гончарук повідомив про створення оперативного штабу в зв’язку зі спалахом небезпечного коронавірусу в Китаї і закликав українців не хвилюватися.
  • Міністерка охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що в Україні зафіксували три випадки підозри на коронавірус.
  • В аеропорту “Бориспіль” почали проводити температурний скринінг пасажирів з Китаю.
  • У Канаді підтвердили перший випадок зараження небезпечним коронавірусом нового типу 2019 nCoV з Китаю.