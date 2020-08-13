Китайський гігант ByteDance веде переговори з індійською Reliance Industries Limited про підтримку бізнесу TikTok в Індії.

Про це пише видання TechCrunch.

Додаток TikTok заборонили в Індії з 29 червня через геополітичної напруженості у відносинах з Китаєм. Тоді під “гарячу руку” індійських властей потрапили ще 58 інших китайських програм.

Індія була найбільшим ринком TikTok за межами Китаю з більш ніж 200 мільйонами користувачів. У ByteDance працює 2000 людей в країні, доля яких залежить від здатності компанії або переконати уряд дозволити їм працювати, або продати сервіс.

Джерела повідомили, що Reliance і ByteDance почали переговори наприкінці минулого місяця і ще не дійшли згоди.

За словами одного з джерел, бізнес TikTok в Індії оцінюється більш ніж в 3 мільярди доларів.

У ByteDance не відповіли на запит про коментар. Представник Reliance від коментарів відмовився.

Головою ради директорів та основним власником індійської Reliance Industries є найбагатша людин Індії Мукеш Амбані, його частка в компанії складає 48%. У липні цього року Амбані обійшов за статками Ілона Маск, а також співзасновників Alphabet Inc. Сергія Бріна та Ларрі Пейджа та став шостим у світовому рейтингу найзаможніших.