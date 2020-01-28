Про це повідомляє Bloomberg.

У комісії з охорони здоров’я повідомили, що за добу кількість захворювань новим коронавірусів досягла позначки 2 тисячі 714 осіб.

Значна кількість хворих і померлих – живуть або приїхали з Уханю (провінція Хубей).

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.