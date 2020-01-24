Новий коронавірус, що викликає пневмонію, виявили в китайській провінції Хейлунцзян, яка межує з Амурської областю Росії.

Про це повідомляє місцеве видання ChinaNews з посиланням на комітет провінції з питань охорони здоров’я.

Зокрема, влада провінції повідомили про першу жертву коронавірусу.

“Станом на 24:00 23 січня в провінції Хейлунцзян було зареєстровано 4 підтверджених випадки пневмонії, викликаної новою коронавірусною інфекцією, в тому числі: один в Харбіні, один в Муданьцзяне, один в Дацині і один загиблий в Суйхуа, влада підтвердила це”, – йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося раніше, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Уперше вірус був виявлений в місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване в 80-ти кілометрах від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин. Станом на 23 січня відомо про 18 жертв китайського нетипового коронавірусу та понад 500 хворих.

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