Про це голова організації Тедрос Гебреісус повідомляє на своїй сторінці в Twitter.
“ВООЗ тісно співпрацює з усіма країнами, щоб контролювати спалах коронавируса. Передача вірусу від людини до людини зафіксована як мінімум в трьох країнах крім Китаю: Японії, В’єтнамі та Німеччині. Співпраця та обмін інформацією на дуже високому рівні“, – пише він.
В той же час голова ВООЗ також подякував міністру охорони здоров’я Німеччини за рішучі дії в боротьбі з поширенням вірусу.
Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.
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