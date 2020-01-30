У Всесвітній організації з охорони здоров'я заявили, що китайський коронавірус вже передавався від людини до людини в Китаї, Японії, В'єтнамі та Німеччині.

Про це голова організації Тедрос Гебреісус повідомляє на своїй сторінці в Twitter.

“ВООЗ тісно співпрацює з усіма країнами, щоб контролювати спалах коронавируса. Передача вірусу від людини до людини зафіксована як мінімум в трьох країнах крім Китаю: Японії, В’єтнамі та Німеччині. Співпраця та обмін інформацією на дуже високому рівні“, – пише він.

В той же час голова ВООЗ також подякував міністру охорони здоров’я Німеччини за рішучі дії в боротьбі з поширенням вірусу.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

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