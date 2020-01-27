Про це повідомляє шрі-ланкійська новинна організація News First.

Повідомляється, що міністерство охорони здоров’я Шрі-Ланки отримало інформацію про перший підтверджений випадок інфікування новим коронавірусом 2019 nCoV. Хвора — 43-річна громадянка Китаю, яка прибула з провінції Хубей в Китаї, де коронавірус був зафіксований вперше.

З 25 січня місяця вона знаходиться в інфекційній лікарні. Вже 27 січня її діагноз був підтверджений.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань. Пізніше Ухань та розташоване за 80 кілометрів від нього густонаселене місто Хаунган були закриті на карантин.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.