Про це повідомляє північнокорейська газета.

Уточнюється, що інфекція була виявлена у мешканки столиці КНДР Пхеньяна.

Напередодні генеральний директор директорату громадського здоров’я МОЗ України Андрій Скіпальський зауважив, що в Україні на даний момент немає жодного підтвердженого випадку зараження на коронавірус. При цьому, серед українців на круїзному лайнері Diamond Princess, який відправили на карантин через спалах вірусу біля берегів Японії, таких випадків теж немає.

Як відомо, в грудні в Китаї було зафіксовано спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом. Вперше вірус був виявлений у місті Ухань.

Раніше #Букви розповідали, що таке коронавіруси, наскільки вони небезпечні, що рекомендує робити МОЗ, аби захистити себе, а також про те, які симптоми небезпечного захворювання.