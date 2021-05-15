Про це повідомляє місцеве видання Xinhua.

”Посадковий модуль з першим китайським марсоходом успішно приземлився на Червоній планеті рано вранці в суботу за пекінським часом”, – йдеться в повідомленні.

Tianwen-1, що складається з орбітального апарату, посадкового модуля і марсохода, був запущений з космодрому Веньчан на узбережжі острівної провінції Хайнань на півдні Китаю 23 липня 2020 року.

Космічний корабель вийшов на орбіту Марса в лютому після майже семи місяців подорожі в космосі і провів більше двох місяців, досліджуючи потенційні місця посадки.

Рано вранці в суботу космічний корабель почав знижуватися зі своєю паркувальної орбіти, і близько 4 години ранку вхідні капсула, в якій знаходився апарат, що спускається, і марсохід, відокремилися від орбітального апарату.

Після тригодинного польоту вхідні капсула зістикувалася з червоною планетою і увійшла в атмосферу Марса на висоті 125 км, почавши самий ризикований етап всієї місії.