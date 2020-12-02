Про це повідомляє агентство Reuters.
Китай запустив зонд Chang’e-5 24 листопада. Місія без екіпажу, названа на честь міфічної китайської богині Місяця. Зонд повинен зібрати 2 кг місячного ґрунту, щоб допомогти вченим дізнатися більше про походження супутника Землі.
Зразки апарат має зібрати в регіоні, який раніше не досліджувався – на масивній лавовій рівнині, відомій як Oceanus Procellarum, або “Океан бурь”.
Якщо місія буде завершена, як і планувалося, Китай стане третьою країною, що отримала місячні зразки після Сполучених Штатів і Радянського Союзу.
Зонд просвердлить землю за допомогою роботизованої руки, а потім передасть зразки ґрунту і гірських порід на інший апарат, який злетить і зістикується з орбітальним модулем. Капсула зі зразками прибуде в регіон Внутрішня Монголія.
Китай здійснив свою першу посадку на Місяць у 2013 році. У січні минулого року зонд Chang’e-4 приземлився на зворотному боці Місяця, ставши першим космічним зондом, який зробив це.
- Вчені з Японії вперше в історії космічних досліджень привезуть на Землю зразки ґрунту з супутників Марса.