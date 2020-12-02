У вівторок Китай успішно посадив космічний зонд Chang'e-5 на поверхню Місяця в рамках місії з відбору зразків місячного ґрунту.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Китай запустив зонд Chang’e-5 24 листопада. Місія без екіпажу, названа на честь міфічної китайської богині Місяця. Зонд повинен зібрати 2 кг місячного ґрунту, щоб допомогти вченим дізнатися більше про походження супутника Землі.

Зразки апарат має зібрати в регіоні, який раніше не досліджувався – на масивній лавовій рівнині, відомій як Oceanus Procellarum, або “Океан бурь”.

Якщо місія буде завершена, як і планувалося, Китай стане третьою країною, що отримала місячні зразки після Сполучених Штатів і Радянського Союзу.

Зонд просвердлить землю за допомогою роботизованої руки, а потім передасть зразки ґрунту і гірських порід на інший апарат, який злетить і зістикується з орбітальним модулем. Капсула зі зразками прибуде в регіон Внутрішня Монголія.

Китай здійснив свою першу посадку на Місяць у 2013 році. У січні минулого року зонд Chang’e-4 приземлився на зворотному боці Місяця, ставши першим космічним зондом, який зробив це.