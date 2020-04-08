Про це повідомляє американська медіакомпанія CNN.
Рен Чжицян звинувачується в скоєнні “серйозних порушеннях” закону і положень Комуністичної партії. Подробиці про звинувачення відсутні.
Повідомляється, що він не один раз критикував правлячу еліту Китаю.
Як розповіли CNN наближені бізнесмена, він пропав безвісти в середині березня. Ван Ін, підприємець і близький друг Рен, розповіла, що не могла зв’язатися з Реном з 12 березня. Влада Китаю офіційно оголосили про його затримання у вівторок.
Бізнесмен зник після того, як на початку березня він, нібито, написав статтю, в якій критикував реакцію Сі Цзіньпіна на епідемію коронавіруса. Він критикував Комуністичну партію Китаю за переслідування преси та нетерпимості інакомислення. Мільярдер також звинуватив Комуністичну партію в тому, що вона ставить свої інтереси вище безпеки китайського народу, заради збереження влади.
“Без засобів масової інформації, які представляють інтереси людей шляхом публікації фактів, життя людей руйнується не лише вірусом, але і серйозно хворою системою”, – сказав Рен.
Це не перший випадок, коли він стикається з проблемами через критику влади. У 2016 році його засудили до випробувального терміну протягом року за висловлювання про те, що засоби масової інформації не повинні залишатися лояльними до правлячої верхівки.
- Напередодні повідомлялося, що в Китаї вперше з січня за добу не зафіксовано летальних випадків від коронавірусу COVID-19.
- Відкриті через місяці карантину туристичні місця в Китаї переповнені людьми, незважаючи на те, що медики побоюються третьої хвилі COVID-19.
- Майже два місяці китайська влада приховували інформацію про поширення коронавірусу COVID-19. Китай неодноразово і переконливо наполягав на тому, що передача коронавірусу від людини до людини неможлива. Детальну хронологію брехні китайської влади склав американський журнал National Review.