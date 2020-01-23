Новий рік 2020 за китайським календарем Чунь цзе припадає на перший новий місяць року і починається 25 січня. Тварина-символ цього року - Білий Щур.

#Букви розповідають, як китайці святкують Новий рік.

Для китайців Новий рік – дуже важливе свято і святкувати вони його можуть до двох тижнів. Кожен Новий рік випадають на різні дати: від 12 січня і до 19 лютого. Цього року Чунь цзе триватиме з 25 січня по 30 січня.

Історія свята

Китайський Новий рік, або Свято весни (Чунь цзе) ще називають “Нянь”.

Згідно з повір’ям, Нань – це страхітливе чудовисько з рогами на голові, що жило в Стародавньому Китаї. Весь рік воно жило на глибині моря, і лише один раз на рік вибиралося назовні. Напередодні Нового року воно вривалося в поселення, їло худобу і доходило життя людей. Селяни його дуже боялися і перед Новим роком покидали свої житла і бігли в гори, аби сховатися від страшного звіра.

Так тривало до тих пір, поки китайці випадково не дізналися, що Нянь боїться червоного кольору і гучного шуму.

Звідси і пішла традиція прикрашати вулиці і будинки червоними ліхтарями, запускати феєрверки і підривати петарди, відлякуючи Няня і злих духів.

Як святкують Новий рік?

Святковий стіл повинен бути багатим, подають: м’ясо, рибу, цзяоцзи (китайські пельмені, які символізують втілення головних побажань), качку, курку, свинину, солодощі. Варто зазначити, що китайські галушки є символом здійснення бажань. У деяких регіонах в такі галушки кладуть монетки – кому вони попадуться, того чекає успіх.

Креветки у китайців символізують щастя і здоров’я, висушені устриці – успіх. Салат з сирої риби приносить удачу, а морські водорості – процвітання.

У Китаї новорічні свята – неробочі.

Китайський Новий рік святкують і в інших країнах, де проживає багато китайців – Сінгапурі, Малайзії. Деякі фірми відпускають своїх співробітників на вихідні.

А ще свято популярне у В’єтнамі, Лаосі, Таїланді.

Варто зазначити, що і в Україні його святкують.

Що можна робити на Новий рік?

Перед настанням Нового року в будинку слід навести порядок і позбутися від усього непотрібного.

Зустрічати китайський Новий рік-2020 краще за все у білому і блискучому одязі. Також підійде бежевий, кремовий або світло-сірий. Вбрання бажано прикрасити блискучими прикрасами. Одягом з принтами кішок можна відлякати Білого Щура. Це ж стосується і прикрас для новорічної ялинки.

При цьому існує протилежна думка, згідно з якою в рік Білого Щура не можна одягатися в білий колір, оскільки він вважається кольором трауру, забороненим у свято. Краще вибрати вбрання червоного кольору.

Краще зустрічати китайський Новий рік-2020 без міцного алкоголю, віддавши перевагу легким винам, шампанському або коктейлям.

Що не можна робити у Новий рік?

Не можна розмовляти про смерть, хвороби або події, що сталися в минулому році.

У новорічну ніч не можна мити волосся, щоб не змити удачу; не можна плакати, щоб не провести рік у сльозах. Саме з цієї причини в цей період дітей не карають, навіть якщо здається, що вони на те заслуговують.

Не можна одягати одяг з поєднанням чорного і білого кольорів.

Перші три дні Нового року не можна прибирати в будинку. Вважається, що в ці дні будинок відвідують добрі духи, які несуть удачу і щастя, осідаючи пилом на предметах. Якщо поприбирати, то з дому змітається все хороше.

У перші два дні Нового року не можна купувати нове взуття. Варто зазначити, що слово “взуття” в китайській мові співзвучно зі словом “важкий”.

Не можна стригтися – це принесе нещастя;

У перші святкові дні не можна користуватися гострими предметами – ножами і виделками. Вважається, що людина відрізає своє щастя;

Перед початком китайського Нового року обов’язково треба роздати борги.

Що обіцяє китайський Новий рік?

Найвдаліші місяці для ділової активності – лютий, квітень, серпень.

Найкращий час для укладення шлюбу – лютий, серпень, вересень.

Планувати дітей краще в серпні або восени.