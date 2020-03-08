Китайська фарфорова ваза XVIII століття продали на аукціоні у французькому місті Бурж за 4,1 млн євро.

Про це повідомляється на сайті радіостанції France Bleu.

Ваза належала китайському імператору Цяньлун. Її початкова ціна становила 700 тис. євро, і експерти очікували, що ваза буде куплена за 1-2 млн євро. Однак аукціон перевершив всі очікування – покупець з Китаю запропонував за неї 4,1 млн євро.

З урахуванням всіх витрат, зазначає радіостанція, її вартість складе 4,94 млн євро.

Фото: francebleu.fr

Власниками вази була французька сім’я, члени якої “ніколи б не представили таку суму” для фарфорового судини висотою 50 см. Подібні вази виготовлялися парно. Друга ваза була продана в Англії 13 років тому за 4 млн євро.