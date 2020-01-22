Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.

Минулої доби було відомо про 291 інфікованого.

Центром поширення нового типу вірусу, як і раніше, вважається китайське місто Ухань в провінції Хубей. Більшість випадків інфікування, 270, зареєстровано там.

За один день стало відомо про 77 нові випадки зараження, з яких 72 припали на Ухань. Ще 2 – в Шанхаї і 3 – в Пекіні.

Ті, хто заразився за межами Уханю, були або в самому місті раніше, або контактували з людьми з цього міста.

У цьому ж місті було зафіксовано шість летальних випадків.

Всі інфіковані госпіталізовані. 70% з них – люди похилого віку у важкому стані.

Уряд Китаю заявив, що інфікованим коронавірусом не варто турбуватися про вартість лікування, оскільки бере на себе всі витрати.

Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.

Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.