Про це повідомляє Центральне телебачення Китаю.
Минулої доби було відомо про 291 інфікованого.
Центром поширення нового типу вірусу, як і раніше, вважається китайське місто Ухань в провінції Хубей. Більшість випадків інфікування, 270, зареєстровано там.
За один день стало відомо про 77 нові випадки зараження, з яких 72 припали на Ухань. Ще 2 – в Шанхаї і 3 – в Пекіні.
Ті, хто заразився за межами Уханю, були або в самому місті раніше, або контактували з людьми з цього міста.
У цьому ж місті було зафіксовано шість летальних випадків.
Всі інфіковані госпіталізовані. 70% з них – люди похилого віку у важкому стані.
Уряд Китаю заявив, що інфікованим коронавірусом не варто турбуватися про вартість лікування, оскільки бере на себе всі витрати.
Нагадаємо, в Китаї поширюється невідомий раніше вірус, який призводить до пневмонії.
Медики дійшли висновку, що вірус може бути спровокований патогеном з сімейства коронавірусів. Внаслідок зараження може розвиватися пневмонія і виникати проблеми з диханням.
- Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) у середу, 22 січня, скликає термінове засідання комітету експертів, щоб визначити, чи є спалах пневмонії, викликаної новим коронавірусом в Китаї, міжнародним надзвичайним станом.