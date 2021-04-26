Сьогодні депутат від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із держуправління. Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття "демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат" і пообіцяв зробити це "в наступній роботі".

Відео опублікувала журналістка Мар’яна П’єцух у Facebook.

Під час захисту Киву попросили пояснити поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат”, яке він згадує у своїй дисертації.

На це він відповів: “Дякую за запитання. Зрозумів його повністю. Хочу сказати, що відповідь ми дамо в наступній нашій науковій роботі”.

Тема дисертації нардепа – “Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)”.