Нардеп від "Опозиційної платформи - За життя" Ілля Кива прокоментував свій виклик до Офісу генпрокурора України.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, 22 січня Генеральний прокурор Руслан Рябошапка відкрив провадження за фактом нанесення народним депутатом України Іллею Кивою тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Киву викликали в Офіс генерального прокурора, щоб повідомити про підозру в нанесенні тілесних ушкоджень відвідувачу ресторану в Києві.

Кива емоційно відреагував на виклик його до Офісу Генерального прокурора України і обрушився з образами в бік Рябошапки. Зокрема депутат зазначив, що Рябошапка не є професіоналом і назвав Генпрокурора “ідіотом”, адже, на його думку, підозра була вручена з порушенням процесуальних норм.

“Рябошляпа виписав мені, порушуючи процесуальні норми, підозру за статтею 125 частини 1. І про це він повідомив на сайті Генеральної прокуратури. Ідіот, собі випиши про профнепридатність”, – написав нардеп.

Нагадаємо, бійка за участю народного депутата з фракції “Опозиційна платформа – за життя” Іллі Киви сталася в ресторані на вулиці Хрещатик близько 12 години 22 січня.

На оприлюдненому відео видно, як депутат підходить до іншого чоловіка і б’є його головою в обличчя. У відповідь чоловік завдає Киві удар по обличчі.