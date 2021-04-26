Після захисту кандидатської дисертації у сфері державного управління нардеп від партії "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива на запитання кореспондента #Букв, чому пресу пускали вибірково та що за молодики його супроводжують, покликав журналіста "поговорити в туалет".

Про це повідомляють #Букви.

Сьогодні депутат від “ОПЗЖ” Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук із державного управління.

На захист журналістів допускали вибірково, за списками, які погоджував помічник нардепа.

Крім того, Киву супроводжували молодики, які спочатку назвалися поліцією, а по приїзду правоохоронців заявили, що вони “просто студенти”.

Коли Кива вийшов до журналістів, кореспондент #Букв запитав, чому пресу пускали вибірково та що за молодики його супроводжують. У відповідь на це нардеп покликав його “поговорити в туалет”.

“Чуєш, пішли зі мною в туалет, я тобі там розповім і заодно закінчу те, що я не почав. А, друже?”, – сказав Кива.

Кива – кандидат наук 🔥 Якщо коротко: журналістів пускали лише за списком нардепа, всіх інших він назвав ЛГБТ-ЗМІ. + Нардеп покликав кореспондента #Букв поговорити в туалетhttps://t.co/DW7UMcX3x6 pic.twitter.com/821DqcxLdT — Букви (@Bykvu) April 26, 2021