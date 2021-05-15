Народний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива привітав "колег" із Днем науки.

Відповідний пост з’явився на Facebook-сторінці народного обранця.

Так, сьогодні, 15 травня, відзначається професійне свято всіх працівників наукової сфери.

З цього приводу Кива, який нещодавно захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління, написав вітання для “колег”.

“Вітаю колеги з Днем Науки!!! P.S. справжні вчені – це ті, хто постраждав через науки – Галілей, Микола Коперник, Кива!!!” – йдеться в повідомленні депутата.

(орфографія автора збережена)

Дисертація Іллі Киви

Як повідомлялося, 26 квітня Ілля Кива захистив дисертацію та став кандидатом наук з держуправління. Його дисертація містила підроблені довідки, посилання на його наукові статті та виступи, яких не існує, вигадані терміни тощо.

Під час захисту він не зміг відповісти на запитання, який зміст він вкладає в поняття “демократичний євроінтегрований державний управлінський апарат” і пообіцяв зробити це “в наступній роботі”.

Після захисту Кива у відповідь на запитання кореспондента #Букв щодо недопуску преси відповів запрошенням “поговорити в туалеті”.

Захист нардепом дисертації з держуправління і отримання ним звання кандидата наук спровокувало протести тих, хто отримав або збирався отримати аналогічне звання.

Депутати Львівської обласної ради звернулися до президента Володимира Зеленського, парламенту та уряду щодо скасування рішення про присудження наукового ступеня Киві.

28 квітня нардеп заявив, що наукового керівника, який допомагав йому із дисертацією, звільнили з роботи.