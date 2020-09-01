Народні депутати від "Опозиційної платформи — За життя" Ілля Кива та Віктор Медведчук сфотографувалися з білоруським прапором у парламенті на знак підтримки Олександра Лукашенка.

Відповідний допис опублікований на Facebook-сторінці Киви.

Так Кива і Медведчук принесли на засідання парламенту червоно-зелений прапор з орнаментом і сфотографувалися на його тлі.

Кива опублікував фото із підписом: “Ми з білоруським народом, який захистив конституційний лад і свою країну від захоплення і поневолення!!!”.

Примітно, що для фото Кива та Медведчук обрали саме червоно-зелений прапор. Як #Букви розповідали раніше, цей прапор дістався Білорусі у спадок від Радянського Союзу — прибрали тільки зображення серпа та молота.

Цей прапор був затверджений указом президента Білорусі у 1995 році й асоціюється саме з режимом Олександра Лукашенка. Саме такі прапори можна помітити на мітингах на його підтримку.

Водночас учасники протестів проти Лукашенка використовують виключно біло-червоно-білий прапор – історичний національний прапор Білорусі.

Раніше народний депутат від партії “Слуга народу” Олександр Дубінський та нардеп від “Опозиційної платформи – “За життя” Вадим Рабінович опублікували майже ідентичні дописи з приводу протестів у Білорусі. В них нардепи виступили на підтримку силового розгону протестувальників.

Що відбувається в Білорусі?

В Білорусі тривають масові акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Він обіймає цю посаду з 1994 року. Відповідно до затверджених ЦВК результатів, за Лукашенка проголосували 80,1% виборців, за його основного опонента Світлану Тихановську – 10,12%.

Президентські вибори відбулися 9 серпня. Того ж дня спалахнули протести. У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі заявили, що 9 серпня акції протесту пройшли в 33 містах, затримано було близько 3000 осіб, поранено 89 осіб.

На другий день протестів ЗМІ повідомляли про силовий розгін мирних протестувальників за допомогою світлових та шумових гранат, гумових куль та кийків. 10 серпня стало відомо про першого загиблого учасника акції.

Під час акцій протесту загинули щонайменше 3 особи. 15 серпня в Мінську відбулося прощання з Олександром Тарайковським, який загинув під час протестів 10 серпня на вулиці Притицького. Попрощатися із загиблим вийшли тисячі людей.

18 серпня стало відомо про смерть ще одного протестувальника. 19-річний Артем Паруков загинув, за версією правоохоронців, в результаті наїзду автомобіля на Партизанському проспекті в Мінську. Близькі загиблого не вірять у цю версію.

19 серпня у військовому госпіталі Мінська (Білорусь) помер 43-річний житель міста Брест Геннадій Шутов. У нього стріляли силовики під час протестів.

Експерти Організації Об’єднаних Націй задокументували понад 400 звернень громадян, які зазнали тортур і катувань з боку правоохоронців після затримання на акціях протесту. Серед постраждалих — жінки та діти.