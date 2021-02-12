Народний депутат фракції "Опозиційна платформа — За життя" Ілля Кива розповів історію про те, як його дід Пилип Денисович нібито був розстріляний львів'янами в 1945-му році.

Відповідний допис він опублікував в Facebook.

У своєму дописі за 12 лютого Кива вирішив нагадати про події Другої світової війни у власній інтерпретації.

Зокрема, він заявив про те, що жителі Львова брали участь у масових вбивствах за наказом нацистського командування та прокляті за це.

“Хочу нагадати про “славні сторінки” “доблесних” жителів Львова, чиї родичі брали участь у масовому вбивстві беззахисних дітей і жінок тільки для того, щоб сподобатися своїм новим господарям-нацистам, які прийшли до них в 41- му році, яким вони присягали на вірність”, — пише нардеп. ” Ви прокляті за ці злочини до сьомого коліна, на вас назавжди залишиться ярмо ганьби за це. І сьогодні ваше бажання почитати нацистських злочинців, називаючи їх героями, встановлюючи їм пам’ятники та називаючи іменами виродків вулиці — тому чергове підтвердження”, — додав він.

До допису Кива додав добірку фотографій єврейських погромів у Львові 1941 року.

У відповідь на цей допис користувач, на ім’я Андрій Стариков розповів історію його діда, який нібито був дислокований до Львова в 1945 році, проте не прожив там і дня через погрози з боку місцевих жителів.

Кива підтримав Старикова і розповів свою історію. Нардеп заявив, що місцеві жителі розстріляли його діда, проте тому вдалося вижити.

“Мій дід, Герой Радянського Союзу Кива Пилип Денисович, пройшовши всю війну в 45-му році був так само відправлений до Львова, де його розстріляли місцеві жителі. Дід вижив, але пам’ять про це залишилася. У них фашизм у крові, який регулюється тільки страхом!”, — написав Кива.

Зауважимо, що перевірити інформацію Киви про розстріл його діда, використовуючи відкриті джерела, не вдалося. У трьох різних біографіях Пилипа Денисовича Киви (1, 2, 3) не повідомляється про згаданий нардепом інцидент.

Водночас відомо, що у Львові Пилип Денисович прожив щонайменше 3 роки після завершення війни, оскільки проходив там навчання в партійній школі. У цьому ж місті згодом працював інструктором Залізничного райкому партії.

Варто зауважити, що у своєму дописі Кива використовує щодо Львова і львів’ян шовіністську риторику, розпалює ворожнечу й ненависть до мешканців західних областей України.

Його допис містить тези, які активно використовуються Росією в інформаційній війні проти України. Протягом довгих років Росія поширює міф про “львівських фашистів”. Цей же міф підкріплюється російськими ЗМІ. Наприклад, цьому присвячена стаття “Московського комсомольця” за 2008 рік:

Аналогічні матеріали публікуються й сьогодні. Ось, до прикладу, матеріал “Ленты” за 2019 рік:

Німецький режисер Якоб Пройс (який, правда, відслужив в Росії й здобув освіту в Москві) у 2011 році навіть анонсував, що зніме фільм, що викриває львівських фашистів. На момент анонсу фільму Пройс був у Львові лише один раз — на початку 2000-х. На сьогодні цей фільм все ще не знято.