Міністр внутрішніх справ Денис Монастирський позбавив народного депутата від "ОПЗЖ" Іллю Киву права на нагородну зброю, отриману в 2015 році.

Про це очільник МВС повідомив у відеозверненні на Facebook.

“Сьогодні підписав наказ, яким позбавив права народного депутата Іллю Киву на нагородну зброю, яку йому було видано 2015 року”, — заявив Монастирський.

Також міністр попередив інших осіб, що мають нагородну зброю, що вони можуть бути позбавлені зброї.

“Так само мною будуть позбавлені права на нагородну зброю й інші особи, якщо вони будуть порушувати закон, використовувати зброю для провокативних дій чи роздмухувати ненависть у суспільстві”, — заявив Монастирський.

Відомо, що Кива має два нагородні пістолети — “Форт 17” калібру 9 мм (отримав у 2015 році) та АПС калібру 9 мм (отримав у 2016 році).

Обидві одиниці зброї отримані “за особливі заслуги в захисті конституційних прав і свобод людини та громадянина, зразкове виконання службового та громадянського обов’язку, виявлені при цьому честь і доблесть”.

В той час Кива був начальником департаменту протидії наркозлочинності Нацполіції, рішення про його нагородження приймав тодішній міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Крім згаданої зброї Кива має власну мисливську. Про це нардеп, до якого правоохоронці цього вівторка прийшли з обшуками, розповів на своїй сторінці в Facebook.

“У мене вилучили речі, шапки, штани, та забрали мій мисливський карабін “Вулкан”, котрий був придбаний в магазині й знаходився в мене на законних підставах. Вилучили для проведення експертизи”, — розповів політик.

Він також додав, що правоохоронці мали на меті знайти автомат Калашникова.

На його переконання, це — прояв тиску на нього як на опозиційного політика.

Чи позбавлятимуть Киву другої нагородної зброї — наразі невідомо.