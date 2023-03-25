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Обручка – це важливий символ подружнього життя, який майбутні чоловік та дружина обирають разом. Так вони отримують важливий досвід пошуку перших компромісів та врахування особистих бажань кожного. Весільні прикраси зазвичай мають бути виготовленими з одного дорогоцінного металу та зі спільним або схожим дизайном. Часто перевагу віддають правильній формі, лаконічному оформленню (або його відсутності), середній ширині. При цьому важливо, щоб прикраса гармоніювала з повсякденним образом людини, а також підкреслювала індивідуальні особливості.

Ніжна та вишукана обручка: біле золото та інші кольори дорогоцінного металу

Обручки завжди мають замкнену форму, що символізує нескінченне кохання. Найпопулярнішим та по суті класичним матеріалом для виготовлення подружнього символу є золото 585 проби у жовтому та білому кольорах, одразу за ними йдуть червоне золото та срібло. Оскільки прикраса носиться повсякденно, значущими факторами вибору є, в першу чергу, не краса та унікальність, а практичність та зручність. Саме тому більш за інші рішення пари обирають гладкі моделі без оздоблення. Але далеко не завжди це так.

Яке оформлення обручок є поширеним:

жіночі прикраси часто оздоблюються дорогоцінним камінням, наприклад, діамантами;

металева поверхня може бути глянцевою чи матовою;

популярність має гравіювання (дата, ім’я, цитата), оформлення символікою;

якщо складно вибрати колір золота, компромісним варіантом стає комбінація;

використовується і декорування поверхні насічками, алмазною гранню.

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Обручки американка та європейка: особливості, переваги, оформлення символічних прикрас

Дві популярні форми символічних прикрас – це американка та європейка. Перша характеризується рівними гранями та прямокутним перерізом, друга – напівкруглим перерізом (опукла зовнішня та плоска внутрішня сторони). Європейська модель виникла першою, тому використовується у весільних обрядах набагато довше. До того ж її розмір можна змінювати (у випадку відсутності оформлення на всій поверхні). Американку ж змінити не вийде.

При виборі розміру каблучки зазвичай рекомендується шукати варіанти на 0.5-2 мм більше, оскільки ця прикраса купується на довгі роки, і актуальний показник може змінюватися. Якщо казати про ширину, то найбільш популярні завдяки практичності та зручності тонкі моделі (2.5-3.5 мм), але є й інші рішення (4.5-8 мм) – залежить від особистих смаків та комфорту.

Де купити обручку недорого з доставкою у будь-яке місто України?

Столична Ювелірна Фабрика™ виготовляє ексклюзивні дорогоцінності з 1997 року, регулярно покращуючи технології та розширюючи власний асортимент рішень. Майстри компанії відстежують світові ювелірні тренди та втілюють їх у фірмовій продукції. Якісні прикраси можна придбати з доставкою у всі міста України. Ми пропонуємо декілька способів оплати, зокрема, частинами. На кожен ювелірний виріб надається безстрокова гарантія. Ви також зможете безкоштовно користуватися послугою професійної чистки прикрас.

Весільні прикраси складають велику частину каталогу Столичної Ювелірної Фабрики™, тому доволі просто вибрати оптимальне рішення самостійно чи порадитися з консультантами. Зокрема, є моделі з патріотичним оформленням, релігійні (“Отче наш”), з візерунками та орнаментом, оздоблені дорогоцінним камінням. Також в асортименті українського виробника представлені каблучки для заручин. Ваша обручка може замовлена на сайті https://stolychnashop.com.ua/ua/yuvelirnye-ukrasheniya/koltsa-obruchalnye/ та бути доставлена на будь-яке відділення “Нової пошти” чи у фірмовий магазин виробника.