«Класичний приклад win – win»: Кулеба розповів про переговори Зеленського та Байдена

Про це заявив Кулеба заявив у Facebook.
“За графіком зустріч мала тривати одну годину, це включно з тет-а-тет, затягнувся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Президенти говорили 2 години 10 хвилин – і це була дуже чітка розмова про безпеку України. Це була головна тема, в цій темі було НАТО, безпека Чорного моря, зміцнення обороноздатності України й “Північний потік-2“, – наголосив Кулеба.
Також міністр заявив, що “перед такими історичними візитами, як у США, сторони заздалегідь домовляються про всі ключові речі”. Результатом стала спільна заява України та США. Очільник МЗС наголосив на важливості цього документу.
“Це дійсно безпрецедентний документ, я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань – і ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень”, – заявив він.
Кулеба назвав візит Зеленського у США “класичним прикладом win – win, перемога – перемога, коли обидві сторони отримали те, що хотіли”.
“На цю розмову були винесені питання на майбутнє, тобто нові ідеї, які потребували обговорення безпосередньо лідерами. І це обговорення відбулося, воно було дуже щире. Я думаю, що вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати й президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України. Але при цьому це була дуже відверта розмова без реверансів”, – наголосив міністр.
Кулеба додав, що сторони чітко ставили питання один одному.
“Я дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав без дипломатії, як два лідери двох сильних країн. І це ще раз підтверджує союзницький характер наших відносин”, – сказав очільник МЗС.
Чим займається українська делегація у Вашингтоні?
За час перебування у США Зеленський вже провів низку зустрічей: з головою Світового банку, з міністеркою енергетики США Дженніфер Гренхольм, презентував План трансформації України.
Зеленський зустрівся з міністром оборони США Ллойдом Дж. Остіном. Також на зустрічі був очільник українського оборонного відомства Андрій Таран. Остін запевнив Зеленського в тому, що США й далі підтримуватимуть Україну в боротьбі з Росією та допомагатимуть в “євроатлантичних прагненнях”.
31 серпня глава Міноборони Андрій Таран та глава Пентагону Ллойд Остін підписали важливу оборонну угоду. Вона стосується досліджень, розробок, випробувань і оцінки озброєнь.
Президент Зеленський обговорив із директором NASA Біллом Нельсоном проєкти, до яких може долучитися Україна. Керівник NASA також погодився відвідати Україну на запрошення Зеленського.
Також подружжя Зеленських взяв участь у вшанування пам’яті жертв Голодомору та відкрило аудіогід українською у маєтку першого президента США Джорджа Вашингтона.
- Раніше Зеленський розповів про переговори з Байденом щодо членства в НАТО.
- Зустріч Байдена та Зеленського тривала 2 години.
- США підтвердили, що “Північний потік – 2” є загрозою енергетичній безпеці Європи.