«Класичний приклад win – win»: Кулеба розповів про переговори Зеленського та Байдена

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що спільна заява України та США за результатами візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона була безпрецедентно сильною. Водночас переговори лідерів держав він назвав дружніми, щирими й прямолінійними.

Про це заявив Кулеба заявив у Facebook.

“За графіком зустріч мала тривати одну годину, це включно з тет-а-тет, затягнувся тет-а-тет і затягнулася дуже сильно сама зустріч. Президенти говорили 2 години 10 хвилин – і це була дуже чітка розмова про безпеку України. Це була головна тема, в цій темі було НАТО, безпека Чорного моря, зміцнення обороноздатності України й “Північний потік-2“, – наголосив Кулеба.

Також міністр заявив, що “перед такими історичними візитами, як у США, сторони заздалегідь домовляються про всі ключові речі”. Результатом стала спільна заява України та США. Очільник МЗС наголосив на важливості цього документу.

“Це дійсно безпрецедентний документ, я ним надзвичайно задоволений. Він, якщо чесно, перевищив мої очікування. Я вдячний американським партнерам за те, що вони почули Україну з більшості питань – і ми маємо дуже предметний документ, який виводить стратегічне партнерство України та США на новий рівень”, – заявив він.

Кулеба назвав візит Зеленського у США “класичним прикладом win – win, перемога – перемога, коли обидві сторони отримали те, що хотіли”.

“На цю розмову були винесені питання на майбутнє, тобто нові ідеї, які потребували обговорення безпосередньо лідерами. І це обговорення відбулося, воно було дуже щире. Я думаю, що вперше за 30 років тональність розмови була дружньою. Безумовно, Сполучені Штати й президент Байден особисто підтримують Україну, а президент Зеленський цінує цю підтримку від імені народу України. Але при цьому це була дуже відверта розмова без реверансів”, – наголосив міністр.

Кулеба додав, що сторони чітко ставили питання один одному.

“Я дуже задоволений, що президенти поговорили відверто, я б навіть сказав без дипломатії, як два лідери двох сильних країн. І це ще раз підтверджує союзницький характер наших відносин”, – сказав очільник МЗС.